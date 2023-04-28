Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве

"Пользуясь случаем", министр обороны России Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столицу России с целью принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности.
"Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным"
Отметим, что на данный момент Шойгу находится в Нью-Дели, где пройдет совещание министров обороны стран — участниц ШОС.
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