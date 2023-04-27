Китайский телеканал CGTN доказал, что исполнителями взрывов на "Северном потоке" могли быть только США

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Ведущий китайский телеканал провел расследование, в котором восстановил хронологию всех событий вокруг взрыва на газопроводах "Северный поток 2". Доказано, что здесь имелся единственный заказчик.

До сих пор официально не установлено, кто стоял за взрывами на газопроводе "Северный поток 2", обе ветки которого были повреждены в сентябре прошлого года. Однако китайский телеканал CGTN решил хронологическим образом проанализировать все события до и после этих терактов.

По мнению китайских журналистов, у данной акции может быть только один заказчик — это США. А американское издание Bloomberg признаётся, что и через семь месяцев после событий в Балтийском море можно говорить о слишком большой уязвимости критической инфраструктуры. Правда, уже в отношении той её части, что принадлежит Великобритании.

По данным издания, российские корабли-шпионы могут легко лишить Туманный Альбион электроснабжения. К примеру, уничтожив находящиеся в пределах доступности их огневой мощи ветряные электростанции, а также повредив ключевые кабели у британского побережья.

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