РИА Новости: РФ организовала странам Запада "жёсткое приземление"

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Спустя год после того, как западные страны ввели обширные санкции против гражданской авиации России, аналитики приходят к выводу, что вместо победы в воздушной войне государства несут колоссальные финансовые потери и проигрывают в конкурентной борьбе, тогда как РФ стойко выдержала удар и продемонстрировала высокую устойчивость в системе авиаперевозок. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

Расчёты западных "санкциологов" были основаны на том, чтобы три четверти российского авиапарка на начало 2022 года составляли самолёты западного производства. Многие из них находились в лизинге у зарубежных компаний. Однако после введения санкций ЕС запретил поставки любых гражданских самолётов и запчастей в Россию. Евросоюз, США и некоторые другие страны закрыли своё воздушное пространство из РФ.

В ответ на санкции российские власти быстро и жёстко отреагировали асимметричными мерами, разрешив компаниям из РФ использовать импортные самолёты и начав масштабную программу по поддержке авиаотрасли и импортозамещению. Ведущие организации России, занимающиеся авиаперевозками, заработали рекордные 88 млрд рублей по итогам 2022 года.

Согласно высказыванию премьер-министра Михаила Мишустина, недружественные страны стремились добиться уничтожения авиации РФ, нарушая условия ранее заключенных договоров. Однако России удалось сохранить свой авиапарк и расширить производство отечественной техники, организовав Западу "жёсткое приземление".

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