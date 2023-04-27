До президентских выборов в США более полутора лет, но действующий лидер страны Джо Байден уже объявил о готовности участвовать в гонке. По мнению спикера Госдумы России Вячеслава Володина, он боится ответственности за свои преступления.
Рейтинг Байдена стремительно упал, и чтобы задержаться "в кресле", он анонсировал своё намерение баллотироваться на новый срок.
"На сегодняшний день расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления", — пояснил Володин.
Спикер Госдумы уточнил, что 70 процентов американцев не хотят видеть Байдена у власти. Кроме прочего, отвечать ему действительно есть за что, подчеркнул Володин:
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