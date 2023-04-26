Бордачёв: конгрессу всё-равно, кого Байден будет защищать на втором сроке — хоть демократию, хоть сусликов

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Американской элите всё равно, в каком возрасте президент США Джо Байден, потому как он удобен и конгрессу, и сенату. Кроме того, глава нации самостоятельно ничего не решает и лишь играет роль главы государства, заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики ВШЭ Тимофей Бордачёв.

Байден без лишних вопросов говорит то, что нужно и прекрасно играет публичную роль. А все обещания президента в предвыборном ролике на второй срок — "ложь и бред", уточнил политолог.

"Человек, которого поставили у власти, чтобы он просто выполнял определённые задачи, — пояснил Бордачёв "ПолитРоссии". — Кого он собирается защищать — демократию или сусликов — это в данном случае совершенно неважно".

Ранее Байден официально объявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру в президенты США в 2024 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.