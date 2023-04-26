Экс-нардеп Украины Кива сравнил Байдена и Зеленского: клоун-наркоман и дед с деменцией

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Президент США Джо Байден официально идёт на второй срок, но дойдёт или нет — вопрос, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Как уточнил Кива, заявление Байдена о намерении баллотироваться повтора на пост лидера нации должно вызвать опасение.

"А какой президент должен быть у трансгендеров — дед-педофил с деменцией. Как и у сегодняшних отравленных украинцев президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) — наркозависимый клоун, как лучший показатель деградации и болезни общества", — заявил Кива.

Как уточнил нардеп, достаточно посмотреть на президента страны, чтобы оценить её граждан.

"Скажи, кто твой президент и я скажу, кто ты", — резюмировал экс-нардеп.

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