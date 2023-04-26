Сербия может изменить свою позицию по территориальной целостности Украины из-за нейтральной позиции Киева по вопросу принадлежности Косова, заявил министр иностранных дел страны Ивица Дачич.
По его словам, Киев "неприятно удивил" Белград, во время голосования о вступлении Косова в Совет Европы.
"Сербия может изменить свою позицию по территориальной целостности Украины из-за позиции Киева по Косово", — заявил Дачич на брифинге.
По словам дипломата, Сербия уважает принципы территориальной неприкосновенности, но только построенные на взаимном уважении.
Как подчеркнул Дадича, Белград идёт на конфликт с Россией, поддерживая целостность Украины, но в ответ получает удар.
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