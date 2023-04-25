Венесуэльский оппозиционер Гуаидо изгнан из Колумбии

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Бывший лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо был изгнан из Колумбии и направляется в США. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Политик утверждает, что вынужден направиться в Соединенные Штаты так как его семье поступают угрозы.

Гуаидо назвал власть в Венесуэле диктаторской и заявил, что будет продолжать бороться с нею.