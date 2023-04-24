Ведущего CNN Дона Лемона уволили после 17 лет работы на телеканале

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Телекомпания CNN уволила известного ведущего Дона Лемона, не сказав об этом лично: новость о непредвиденной "отставке" передал журналисту его агент. Об этом рассказал сам Лемон в своём Twitter.

"Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN"

Напомним, что ведущий проработал на телеканале 17 лет, поэтому такое неожиданное увольнение полностью "оглушило" его, ведь журналист даже не знает причины такого решения.

Журналистские ряды ранее, 24 апреля, покинул и ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Однако в данном случае решение об уходе ведущего было обоюдным для канала и Карлсона.