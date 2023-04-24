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В Белом доме объяснили, почему не выдали визы российским журналистам

Мир

Представители Белого дома неуклюже оправдались за невыдачу виз российским журналистам. По мнению Вашингтона, это связано с тем, что они служат пропаганде.

В Белом доме объяснили, почему не выдали визы российским журналистам

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос о том, почему вместе с Сергеем Лавровым в Нью-Йорк не смогли приехать журналисты из России. По его словам, у решения Госдепартамента не выдавать визы представителям российских СМИ есть вполне логическое объяснение.

Кирби назвал российские средства массовой информации органами пропаганды. Америка якобы отстаивает свободу и независимость прессы, которая должна выполнять свою работу без всяких ограничений и запретов. Именно поэтому российским журналистам и запрещен приезд в Америку.

У Кирби также поинтересовались, не кажется ли ему, что это решение Белого дома ухудшит перспективы Эвана Гершковича, задержанного в Российской Федерации по подозрению в шпионаже. На это Кирби ответил, что Гершкович является репортёром, а не шпионом, поэтому позиция Вашингтона не меняется.

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Визы в США и в Россию упрощены. Режим благоприятствования?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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