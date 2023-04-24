Американские чиновники не планируют встречаться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в настоящий момент находится в Нью-Йорке. Однако в Белом доме заявили о том, что никаких встреч с ним не запланировано.

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, в котором Россия теперь будет председательствовать. Получение виз для этой поездки вылилось в целую эпопею, но Лавров всё-таки приехал в Америку. Однако представители Белого дома пока не планируют встречаться с руководителем российского внешнеполитического ведомства.

Информацию об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что никаких данных о предстоящих беседах американских чиновников с Лавровым, у него нет. Однако, как подчеркнул Кирби, в Белом доме не упускают возможности поддерживать общение с Россией по поводу находящихся в заключении граждан США, включая осуждённого за шпионаж Пола Уиллана и арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall-Street Journal Эвана Гершковича.

В прошлом году США предложили Российской Федерации обменять Уиллана и ещё одну гражданку Америки Бриттни Грайнер. Последняя все-таки вернулась на родину, а в Россию отправился Виктор Бут, но Уиллан всё ещё остаётся за решёткой.

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