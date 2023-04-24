WP: украинские власти в феврале 2015 года разрабатывали планы нападения на Москву

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Украинские власти ещё в феврале 2015 года разрабатывали планы нападения на Москву. Таким образом они собирались ответить на присоединение Крыма к России и на Донбасс.

Ещё в феврале 2015 года в Киеве всерьёз рассматривали в качестве варианта мести за Донбасс и Крым нападение на Москву. Однако за планами украинских властей тщательно следили в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Washington Post.

В Белом доме тогда призвали своих союзников из Киева отложить удары по Москве. В просочившихся в прессу секретных документах Пентагона не говорится, что именно стало причиной отказа Киева от своих планов мести.

Однако ряд официальных лиц в Вашингтоне не раз заявлял, что атака Москвы с использованием поставляемого на Украину американского дальнобойного оружия может вызвать неконтролируемые последствия. К примеру, Кремль способен ответить на это с использованием тактического ядерного оружия.

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