Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Организатор несостоявшегося концерта Орбакайте хочет взыскать с неё 321 тысячу рублей
В Госдуму внесли законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг
Инфекционист Николай Малышев: вероятность одновременного заражения корью и COVID-19 ничтожно мала
Правительство внесло в Госдуму законопроект в рамках совершенствования налогового администрирования
Конгресс США проиграл войну с Китаем, Пентагон предлагает атаковать
Бывший директор ЦРУ Петреус предупредил, что контрнаступление ВСУ будет "чертовски сильным"
Кардиолог: диабетикам нужно исключить из рациона четыре молочных продукта
Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца в туалете поезда на МЦК
Минюст хочет законодательно запретить в паспорте смену пола

РИАН: власти США предупредили Зеленского о последствиях неподчинения Вашингтону

1:22
Мир

Обозреватель РИА Новости Михаил Катков опубликовал статью, в которой рассматривается возможность государственного переворота на Украине. Он изучил западную прессу и выяснил, что США предупреждают президента Владимира Зеленского о возможных последствиях в случае его неподчинения требованиям Вашингтона.

РИАН: власти США предупредили Зеленского о последствиях неподчинения Вашингтону

В газете The Washington Post указывается, что государственный переворот на Украине возможен, если продолжать специальную военную операцию в течение длительного времени.

Зеленский понимает возможные риски, которые его поджидают, и видит угрозу в действиях главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по мнению киевского лидера, не всегда учитывает обстановку на местах.

Политолог Александр Дудчак убеждён, что США будут стараться избавиться от президента Украины, как только он начнёт действовать самостоятельно. Эксперт считает, что американцам не нужно будет прилагать много усилий, чтобы достичь своей цели. Достаточно прекратить поддержку СБУ, и на Украине начнутся массовые акции протеста.

"В целом свержение Зеленского в ближайшее время специалисты считают маловероятным. Критика в СМИ — это не предсказание, а предупреждение, к которому в Киеве наверняка прислушаются", — заключил Катков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Могут ли США остановить поддержку Украине?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
Минюст хочет законодательно запретить в паспорте смену пола
РИАН: власти США предупредили Зеленского о последствиях неподчинения Вашингтону
Яков Кедми: генералы НАТО на Украине затеяли большую игру с контрнаступлением ВСУ
Нарышкин: в Польше организовали учения Генштаба на случай нападения Германии
МК: эксперт связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ
Певец Филипп Киркоров пообещал не уезжать из России
Против лидера группы "Несчастный случай " возбудили уголовное дело за оскорбление власти
Россиянка устроила "заукраинский" дебош на борту самолёта, летевшего из Бангкока в Москву
Экс-советник Кучмы Соскин: иллюзии Зеленского о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз опасны
МЧС ЛНР: украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Ровеньках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников