РИАН: власти США предупредили Зеленского о последствиях неподчинения Вашингтону

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Обозреватель РИА Новости Михаил Катков опубликовал статью, в которой рассматривается возможность государственного переворота на Украине. Он изучил западную прессу и выяснил, что США предупреждают президента Владимира Зеленского о возможных последствиях в случае его неподчинения требованиям Вашингтона.

В газете The Washington Post указывается, что государственный переворот на Украине возможен, если продолжать специальную военную операцию в течение длительного времени.

Зеленский понимает возможные риски, которые его поджидают, и видит угрозу в действиях главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по мнению киевского лидера, не всегда учитывает обстановку на местах.

Политолог Александр Дудчак убеждён, что США будут стараться избавиться от президента Украины, как только он начнёт действовать самостоятельно. Эксперт считает, что американцам не нужно будет прилагать много усилий, чтобы достичь своей цели. Достаточно прекратить поддержку СБУ, и на Украине начнутся массовые акции протеста.

"В целом свержение Зеленского в ближайшее время специалисты считают маловероятным. Критика в СМИ — это не предсказание, а предупреждение, к которому в Киеве наверняка прислушаются", — заключил Катков.

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