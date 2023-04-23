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Daily Mail: если Киев провалит весеннее контрнаступление, западная помощь Украине прекратится навсегда

1:07
Мир

Запад перестанет оказывать поддержку Украине, если весеннее контрнаступление ВСУ потерпит крах. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на результаты опроса ряда британских генералов.

Daily Mail: если Киев провалит весеннее контрнаступление, западная помощь Украине прекратится навсегда

Если помощь Киев перестанет получать помощь Запада, он потеряет последнюю возможность провести наступательную кампанию. Исход украинского конфликта станет ясен уже совсем скоро, добавили авторы.

"Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы", — приводит издание мнение высших чинов британской армии.

В то же время провести масштабное наступление у ВСУ шансов мало ввиду сложных условий, а значит, наступательная кампания будет ограничена отдельными манёврами.

Помимо этого положение украинских военных осложняется тем, что техника, получаемая от Запада Киевом, очень разная во всех отношениях, и каждый вид требует своего подхода к обслуживанию и специалистов для этого.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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