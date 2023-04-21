Депутат Госдумы России Сергей Сокол, который вернулся недавно из зоны проведения СВО, проинформировал о том, что планирует участие в выборах руководителя Хакасии. Политик опубликовал соответствующий пост в своём Telegram-канале.
О возвращении в Хакасию из зоны СВО Сокол сообщил накануне. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в свою очередь отметил, что фракция намерена выдвинуть парламентария на предстоящие выборы губернатора субъекта.
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