Глава Минобороны Германии назвал нормальными операции ВСУ на территории России

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал абсолютно нормальным проведение ВСУ военных операций на территории России. При этом, по его мнению, не должны страдать мирные жители.

Украина может проводить военные операции на территории России, если они отрезают пути снабжения российских войск. Такое мнение в эфире немецкого канала ZDF выразил министр обороны страны Борис Писториус. Под "территорией России" министр имел в виду не новые регионы страны, а её исторические области вроде Белгородской и Курской.

Он заявил, что в военных столкновениях операции на территории противника для перерезания путей снабжения являются абсолютно нормальными. Правда, пока не совершаются нападения на города, гражданские районы и гражданских лиц.

Также Писториус отметил, что если Украина потребует от своих западных союзников поставок запрещённых разновидностей бомб, то она получит отказ.

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