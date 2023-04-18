Глава Минобороны ФРГ: без поставок оружия Украину ждёт немедленный конец

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Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что сопротивление киевского режима держится только на поставках оружия. Если они прекратятся, Украину ждет быстрый конец.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус дал интервью порталу The Pioneer. В нём он подтвердил то, о чём неоднократно говорили российские власти. Конфликт на Украине затягивается исключительно по вине Запада, который снабжает Украину большим количеством вооружений.

Как признался Писториус, если поставки вооружений на Украину прекратятся, то это государство ожидает немедленный конец. Но, по мнению руководителя оборонного ведомства ФРГ, именно по данной причине Германия и должна продолжать снабжать Украину вооружениями.

Ранее власти Германии дали добро на передачу Украине пяти истребителей МиГ-29, проданных в 2003 году Польше.

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