Турция не будет присоединяться к санкциям против России, введённым отдельными странами

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Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна не будет присоединяться к новым санкциям против России. Речь об ограничениях, накладываемых отдельными странами.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет исполнять введённые отдельными странами ограничительные меры в отношении России. Однако присоединится к тем санкциям, которые вводятся со стороны ООН. Об этом он сказал на выступление в городе Аланья.

"Мы входим в пятерку самых сильных членов НАТО, — заявил Чавушоглу. — Но мы должны держать в приоритете интересы собственной страны. Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я будут обязан их исполнять. Но если я стану соблюдать введенные тем или иным государством санкции, справедливые они или нет, и откажусь от своих принципов, то перестану учитывать интересы своей страны".

Турция остаётся одним из наиболее популярных направлений для российских туристов. Экономика страны во многом зависит от тех доходов, которые поступают благодаря их обслуживанию, а также от поставок сельхозпродукции в Россию.

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