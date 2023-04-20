Россия обходит Запад с рекордным ростом автоперевозок благодаря санкциям

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия изменила свои транспортные маршруты, чтобы перевозить больше грузов через дружественные страны. Этот подход привёл к значительному увеличению объёма грузопотока и дал старт рекордному росту, передаёт EADaily.

Например, за первый квартал текущего года Москва увеличила импорт товаров с помощью автоперевозок через Армению на 79 процентов по сравнению с годом ранее, а экспорт вырос на 59 процентов.

"Наибольший прирост за период январь — март 2023-го в годовом сравнении зафиксирован в торговле с Казахстаном и Турцией. Из крупнейшей республики Центральной Азии импорт товаров в Россию с помощью автоперевозок вырос на 200 процентов", — передаёт издание.

При этом на фоне санкций российская сторона потеряла в перевозках в недружественные страны всего 8 процентов от показателя.

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