Эксперт Пархалина: странам Евросоюза все труднее договариваться о новых санкциях против РФ

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Государства Евросоюза с огромным трудом находят консенсус при расширении антироссийских санкций. Такое мнение высказал эксперт.

Россия является страной с наибольшим количеством введённых в отношении её санкций, но их количество продолжает расти. Однако в Евросоюзе уже с гораздо большим трудом находят общий язык для того, чтобы согласовывать санкции. Об этом РИА "Новости" рассказала президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

"При обсуждении предыдущего пакета санкций речь шла о санкционном давлении в том числе на "Росатом", но в итоге на это не пошли, поскольку не только Венгрия, но и Франция, и другие европейские страны, возражали, — отметила Пархалина. — И хотя сейчас G7 принимает решение сказать "нет" мирному российскому атому, но это всё же G7, а ЕС в прошлом не пошёл на то, чтобы включить в санкционный пакет "Росатом". Ряд стран ЕС понимали, что последствия будут для них самих серьёзными".

По её мнению, Евросоюз в дальнейшем будет не расширять новые ограничения, а углублять их, то есть не давать компаниям обходить санкции. И поскольку эта тема обсуждается достаточно часто, пока данная тактика работает успешно.

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