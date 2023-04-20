Политолог Артур Атаев назвал исчерпание европейских санкций опасным знаком для России, ведь теперь ЕС будет использовать нелегитимные способы воздействия на Москву.
По его словам, Европа утверждала ограничительные меры в отношении РФ под диктовку США. Он считает, что сворачивание санкционной политики приведёт к попыткам Запада подорвать Россию изнутри.
"На мой взгляд, это очень опасный симптом. По сути, утечка из Брюсселя говорит о том, что системные, легитимные методы противостояния России у Евросоюза исчерпаны", — отметил Атаев в беседе с ФАН.
Эксперт добавил, что западные страны, скорее всего, будут стремиться к разделению элит и провоцированию внутренних конфликтов на территории РФ. Как подчеркнул специалист, одна из главных цель Запада — подорвать российскую государственность с помощью лучших интеллектуальных ресурсов.
Политолог призвал к консолидации общества для борьбы с западными агентами влияния внутри страны.
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