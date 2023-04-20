Захарова о заявлениях Киева про упавший спутник США: "Определились, что делать с космическим мусором"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Киевской военной администрации Сергея Попко о падении американского спутника над регионом.

Дипломат пошутила, что в США наконец-то нашли способ борьбы с искусственными объектами и различными обломками, находящимися в космосе.

"Судя по всему, в метрополии определились, что делать с космическим мусором", — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее представители NASA опровергли сообщения Киева об обрушении американского спутника. Как пояснили в ведомстве, информация, распространённая украинскими чиновниками, не соответствует действительности. Специалисты добавили, что орбита спутника не проходит над Украиной.

В украинских соцсетях не утихают споры о причинах яркой вспышки в небе над Киевом. Пользователи считают, что она могла возникнуть из-за работы ПВО, передвижения НЛО, падения метеора или спутника NASA.

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