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NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите

0:45
Мир

Сообщения из Киева, что якобы на территорию упал спутник NASA, не соответствуют действительности, заявили в агентстве. По данным представителей космического ведомства, аппарат RHESSI ещё на орбите.

NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите

Кроме прочего, в агентстве уточнили, что орбита спутника не проходит над Украиной.

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите, — сообщили в NASA РИА Новости. — Риск вреда кому-либо на Земле низок".

Ранее украинские Сети взорвало видео яркой вспышки в небе над Киевом. Предположений, что это может быть, выдвинули несколько:

  • НЛО,
  • спутник NASA,
  • работа ПВО,
  • метеор.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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