NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Сообщения из Киева, что якобы на территорию упал спутник NASA, не соответствуют действительности, заявили в агентстве. По данным представителей космического ведомства, аппарат RHESSI ещё на орбите.

Кроме прочего, в агентстве уточнили, что орбита спутника не проходит над Украиной.

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите, — сообщили в NASA РИА Новости. — Риск вреда кому-либо на Земле низок".

Ранее украинские Сети взорвало видео яркой вспышки в небе над Киевом. Предположений, что это может быть, выдвинули несколько:

НЛО,

спутник NASA,

работа ПВО,

метеор.

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