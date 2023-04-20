Сообщения из Киева, что якобы на территорию упал спутник NASA, не соответствуют действительности, заявили в агентстве. По данным представителей космического ведомства, аппарат RHESSI ещё на орбите.
Кроме прочего, в агентстве уточнили, что орбита спутника не проходит над Украиной.
"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите, — сообщили в NASA РИА Новости. — Риск вреда кому-либо на Земле низок".
Ранее украинские Сети взорвало видео яркой вспышки в небе над Киевом. Предположений, что это может быть, выдвинули несколько:
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