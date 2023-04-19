Newsweek: Восточная Европа отстраняется от Украины, запрещая ввоз её продукции

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Восточная Европа начала постепенно отстраняться от Украины, вводя ограничения на ввоз сельхозпродукции с её территории, пишет Newsweek.

Автор материала напомнил, что появление большого количества украинских товаров на европейском рынке спровоцировало снижение стоимости продукции местных фермеров. По его словам, отношения между Киевом и некоторыми государствами ЕС ухудшаются на фоне экономических проблем.

"Спор Украины с другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников", — сказано в статье.

Ранее доктор экономических наук Василий Узун в интервью Pravda.Ru связал протесты фермеров в Польше, Болгарии и Румынии с готовностью Киева реализовывать своё зерно "по дешёвке". Он пояснил, что Украину в этих государствах воспринимают в качестве конкурента на рынке сельскохозяйственной продукции.

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