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Newsweek: Восточная Европа отстраняется от Украины, запрещая ввоз её продукции

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Мир

Восточная Европа начала постепенно отстраняться от Украины, вводя ограничения на ввоз сельхозпродукции с её территории, пишет Newsweek.

Newsweek: Восточная Европа отстраняется от Украины, запрещая ввоз её продукции

Автор материала напомнил, что появление большого количества украинских товаров на европейском рынке спровоцировало снижение стоимости продукции местных фермеров. По его словам, отношения между Киевом и некоторыми государствами ЕС ухудшаются на фоне экономических проблем.

"Спор Украины с другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников", — сказано в статье.

Ранее доктор экономических наук Василий Узун в интервью Pravda.Ru связал протесты фермеров в Польше, Болгарии и Румынии с готовностью Киева реализовывать своё зерно "по дешёвке". Он пояснил, что Украину в этих государствах воспринимают в качестве конкурента на рынке сельскохозяйственной продукции.

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Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"...
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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