Британии пришлось пообещать Украине вооружение из собственных запасов, отложенных "на чёрный день". Об этом сообщает издание Guardian.
Согласно сказанному в статье, Лондон считает, что сполна выполняет свои обязательства перед Украиной, хотя в Киеве полагают, что оказываемая ему военная поддержка недостаточна.
"Великобритания считает, что передает то, что стране нужно. Источники заявили, что она (страна) уже обещает свои "запасы на черный день", — говорится в материале.
Киевские власти и экс-премьер Британии Борис Джонсон оказывают на Лондон давление по поводу наращивания военной помощи Украине.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Киеву накаляют обстановку в мире, затягивают украинский кризис и негативно сказываются на возможности российско-украинских переговоров.
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