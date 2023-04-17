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Newsweek: в десяти странах ЕС зафиксировано снижение желания поддерживать Киев

0:59
Мир

В десяти странах Евросоюза наблюдается снижение возможности поддерживать Украину в военном и финансовом плане, а также желания это делать. Об этом сообщает американское издание Newsweek, которое ссылается на оказавшиеся в Интернете секретные документы.

Newsweek: в десяти странах ЕС зафиксировано снижение желания поддерживать Киев

Журналисты обнародовали содержащуюся в секретных материалах таблицу, в которой напротив каждой страны ЕС указаны её возможности по военной поддержке Украины и уровень "политической воли", необходимый для оказания этой помощи.

Оказалось, что странами "с уменьшающимся уровнем возможностей и желания" помогать Киеву являются Болгария, Бельгия, Греция, Дания, Португалия, Люксембург, Словения, Латвия, Румыния, Словакия.

Авторы уточнили, что информация, указанная в таблицах, основана на отчётах американских атташе, курирующих вопросы обороны в столицах обозначенных государств.

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Тайна поставок оружия Украине - ВСУ "обречены" на победу?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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