Newsweek: в десяти странах ЕС зафиксировано снижение желания поддерживать Киев

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В десяти странах Евросоюза наблюдается снижение возможности поддерживать Украину в военном и финансовом плане, а также желания это делать. Об этом сообщает американское издание Newsweek, которое ссылается на оказавшиеся в Интернете секретные документы.

Журналисты обнародовали содержащуюся в секретных материалах таблицу, в которой напротив каждой страны ЕС указаны её возможности по военной поддержке Украины и уровень "политической воли", необходимый для оказания этой помощи.

Оказалось, что странами "с уменьшающимся уровнем возможностей и желания" помогать Киеву являются Болгария, Бельгия, Греция, Дания, Португалия, Люксембург, Словения, Латвия, Румыния, Словакия.

Авторы уточнили, что информация, указанная в таблицах, основана на отчётах американских атташе, курирующих вопросы обороны в столицах обозначенных государств.

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