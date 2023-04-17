В МИД России заявили, что Украина превратилась в "расходный материал" западной политики

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель руководителя МИД России Михаил Галузин сказал, что Украина стала "расходным материалом" политики западных стран.

"Прежде всего англосаксов", — подчеркнул дипломат во время семинара " Украина между Россией и Западом".

Он пытается создать выгодную для него систему международных отношений, добавил политик. По его мнению, западные чиновники готовы применять любые методы для сохранения однополярности и гегемонии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала граждан Украины расходным материалом военно-политического блока НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.