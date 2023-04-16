РИА Новости: страны, сохранившие нейтралитет, заработают на схватке США с КНР

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Эксперты Международного валютного фонда указывают на то, что вскоре мир может столкнуться с разделением из-за напряжения между Китаем и США. Это может привести к массовой бедности.

Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина сообщает, что последствия этого конфликта проявятся в нарушении логистики и прекращении свободной торговли, что, в свою очередь, приведёт к глобальному спаду производства во многих странах. Большинству государств придётся выбрать сторону конфликта. Их производство будет зависеть от договоров только с "дружественными" компаниями. Это неизбежно приведёт к огромным издержкам и повлияет на цены продукции.

Противостояние между КНР и США только усилит разрушительное воздействие экономических потрясений.

Аналитики прогнозируют снижение производства в мире на процент в ближайшие пять лет и на два — в долгосрочной перспективе.

"Конечно, это усреднённая оценка. В МВФ склонны добавлять очки Западу и занижать оценки остальным. Думаю, что показатель для первого достигнет пяти процентов, а вот странам, которые сохранят действительный нейтралитет и останутся открытыми для диалога, удастся заработать", — полагает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Напряжённость между Пекином и Вашингтоном также отрицательно сказывается на американском рынке государственных долгов. Однако, пока США не начнут ставить интересы своего народа выше политических амбиций, ситуация будет только усугубляться.

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