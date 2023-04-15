Spiegel: Пекин стал ареной противостояния взглядов ФРГ и КНР на мировую политику

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Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай превратился в ожесточённую схватку между Пекином и Берлином. Обе стороны выступали настойчиво и резко в своих высказываниях, отметили журналисты из издания Der Spiegel.

Во время визита Бербок сначала провела переговоры с китайским коллегой Цинь Ганом, а затем оба министра выступили на совместной пресс-конференции перед журналистами. Они отметили, что Пекин стал местом противоборства между Германией и КНР в мировой политике.

Бербок осудила действия китайских властей в отношении Тайваня и уйгурского меньшинства, затронула события вокруг Тайваня и вызвала резонанс. Глава МИД КНР, по словам наблюдателей, призвал сохранять трезвость и здравомыслие во избежание исторических трагедий.

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