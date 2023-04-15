Глава парламента Крыма Константинов пригласил Трампа и Маска посетить полуостров

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Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска посетить полуостров.

По его словам, бизнесмен Маск должен увидеть на месте, как Крым развивается в составе России. Он добавил, что местные жители также будут рады увидеть Трампа.

"Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим", — заявил политик в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Константинов, после официальных визитов Трампа и Маска на полуостров многие вопросы, связанные с Крымом, начнут решать совершенно другими способами.

Ранее украинские чиновники сообщили о намерении Киева захватить Крым. При этом экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не в состоянии установить контроль над полуостровом. Кроме того, он назвал Украину "деспотичным государством".

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