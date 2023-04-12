Fox News: Тысячи американских солдат сражаются с Россией на чужой войне

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Вмешательство в Вашингтона в украинский конфликт обернулось печальными последствиями для Соединённых Штатов, заявил американский телеведущий Такер Карлсон.

"Решение вступить в войну с Россией привело к тому, что тысячи американских солдат вдали от семей сражаются на чужой войне", — отметил он в эфире Fox News.

Попытка уничтожить российскую экономику с помощью санкций лишила доллар статуса самой безопасной валюты в мире, добавил Карлсон.

Политика Джо Байдена привела к тому, что Белый дом теряет союзников, а противники Вашингтона объединяются против США, резюмировал журналист.

Ранее американские СМИ сообщили о панике в Пентагоне после утечки секретных документов.