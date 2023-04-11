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Зеленский утвердил рекордный оборонный бюджет за всю историю Украины

0:37
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил рекордный оборонный бюджет за всю историю страны. На эти расходы дополнительно будет направлено 14,5 миллиарда долларов. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Зеленский утвердил рекордный оборонный бюджет за всю историю Украины

"Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу", — говорится в сообщении Железняка.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект одобрил украинский парламент. Около 10 миллиардов долларов из этих средств предусмотрено для Минобороны страны.

 

 

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Зеленский приехал на Донбасс
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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