На Украине обвинили Зеленского в предательстве интересов страны

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Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Деятель культуры обвинил главу государства во лжи и предательстве интересов страны.

"Вы, Зеленский, ответственный за все это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!", — написал он.

Режиссер также припомнил Зеленскому его инаугурацию. Во время неё он, в частности, пообещал украинцам прекратить конфликт на Донбассе.

Накануне в своём обращении Зеленский заявил, что слово "поражение" допустимо применять только по отношению к России, а Украина обязательно победит.

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