Постановка вопроса о шпионаже за президентом Украины Владимиром Зеленским со стороны США неуместна, заявил директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По мнению эксперта, глава украинского государства полностью контролируется американскими кураторами.
"Шпионаж делается тайно и с какими-то намерениями, а здесь речь идет о полном контроле и управлении фигуранта из Вашингтона. Этот человек полностью управляется, что там шпионить?", — поясняет эксперт.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона заявил о тотальной слежке спецслужб США за украинским президентом. В офисе Зеленского информацию подтвердили и назвали "ожидаемой".
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