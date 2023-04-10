Загнать Россию в угол: представитель Зеленского Ташева раскрыла сценарий "освобождения" Крыма

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Украина "вернёт" Крым военным путём, заявила постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева. По словам чиновницы, ВСУ готовы к наступлению на полуостров. При этом Ташева открыто рассказала, что при захвате Крыма Украина будет использовать шантаж.

"Когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдём, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы всё равно отсюда уйдёте, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол", — заявила Ташева.

Однако, по словам чиновницы, у стран сохраняется возможность решить вопрос о принадлежности Крыма дипломатическим путём.

"Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путём", — добавила Ташева.

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