Пользователей Telegram шокировал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского

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Пользователи Telegram в шоке от того, как сейчас выглядит президент Украины Владимир Зеленский. Они отмечают, что внешний вид политика в последние дни значительно ухудшился.

На очередном видео, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Украины, Владимир Зеленский выглядит крайне болезненно. Пользователи обратили внимание на опухшее лицо и мешки под глазами.

"Зеленский совсем плох", — написал в Telegram один из пользователей.

Также комментаторы обратили внимание на то, что президент Украины записывает свои видеообращения из какой-то комнаты без мебели и окон. Хотя раньше большинство его видеороликов были сняты в офисе.

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