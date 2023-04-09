Пользователи Telegram в шоке от того, как сейчас выглядит президент Украины Владимир Зеленский. Они отмечают, что внешний вид политика в последние дни значительно ухудшился.
На очередном видео, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Украины, Владимир Зеленский выглядит крайне болезненно. Пользователи обратили внимание на опухшее лицо и мешки под глазами.
"Зеленский совсем плох", — написал в Telegram один из пользователей.
Также комментаторы обратили внимание на то, что президент Украины записывает свои видеообращения из какой-то комнаты без мебели и окон. Хотя раньше большинство его видеороликов были сняты в офисе.
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