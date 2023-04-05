Политолог Мельничук назвал заявление Подоляка о взятии Крыма фантазиями

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через 5-7 месяцев ВСУ захватят Крым. Политический эксперт Сергей Мельничук прокомментировал планы Киева и подчеркнул, что подобные намерения являются всего лишь фантазиями.

Кроме того, по мнению аналитика, громкие заявления киевского руководства о взятии полуострова говорят о серьёзных проблемах внутри Украины. Мельничук убеждён, что таким образом офис президента Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общественности от ситуации в Артёмовске.

"Украинские политики не изменяют своим привычкам. Чем серьёзнее проблемы в государстве, тем чаще звучат фантазии о Крыме. Россия имеет все необходимые ресурсы, чтобы защитить полуостров", — сказал политолог в беседе с РИА Новости.

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