Пушилин заявил, что утечкой секретной информации США "сливают" Украину

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Утечка секретных данных о прослушке Зеленского западными спецслужбами и контрнаступлении ВСУ является подготовкой мировой общественности к скорому прекращению военной помощи Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, "информационное цунами", которое началось в СМИ после информации об утечке секретных данных, является некой операцией прикрытия. Вероятнее всего, Запад недоволен Зеленским. Однако, всё это может быть очередной провокацией против России, пишет Пушилин.

"Это вполне может оказаться двойной игрой, и если они, допустим, планируют ударить по указанным объектам, то лучше нам эти объекты дополнительно обезопасить, независимо от причин опубликования этих документов", — считает политик.

Также, по мнению Пушилина, данная информация может быть адресована странам, которые "еще питают иллюзии насчет "поддержки демократии" и истинных целей США в мире".

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