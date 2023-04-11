EURACTIV: каждый день болгарское гражданство получает по одному россиянину

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Филипп Киркоров и другие российские болгары могут рассчитывать на получение гражданства этой страны. В прошлом году на основании происхождения Болгария выдала россиянам 356 паспортов.

В 2022 году Болгария ежедневно выдавала по одному паспорту гражданину России. В целом, россиянам было выдано 356 паспортов, как показывает статистика Офиса президента Болгарии. Всего за 2022 год 7 410 человек из разных стран мира получили гражданство Болгарии на основе своего происхождения, наличие родителя-гражданина Болгарии или общей натурализации.

Болгарское гражданство было восстановлено 2 660 лицам, а в отношении 13 человек натурализация была отменена. Также болгарского гражданства были лишены 247 человек по их просьбе, либо из-за того, что они постоянно проживают в другой стране. София не разрешает двойного гражданства, как пишет EURACTIV.

Россия находится на седьмом месте в рейтинге стран, чьи граждане получали болгарское гражданство в 2022 году. На первом македонцы, после которых следуют украинцы и турки. Россиянам принадлежит более 300 тысяч объектов недвижимости в Болгарии, в основном, вдоль побережья. В 2022 года Болгария ввела запрет на так называемые "золотые паспорта", которые выдаются в обмен на инвестиции в страну. 40% этих паспортов ранее получили граждане России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.