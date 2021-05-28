Перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии на стадионе "Динамо" в Москве выступит Филипп Киркоров. Народный артист исполнит гимн РФ.
Матч Россия — Болгария состоится 5 июня и начнётся в 18.00.
Перед этим матчем, 1 июня, сборная России проведёт товарищеский поединок против Польши. Игра состоится во Вроцлаве.
Сборная России на Евро-2020 сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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