Киркоров исполнит гимн перед матчем Россия - Болгария

Перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии на стадионе "Динамо" в Москве выступит Филипп Киркоров. Народный артист исполнит гимн РФ.

Матч Россия — Болгария состоится 5 июня и начнётся в 18.00.

Перед этим матчем, 1 июня, сборная России проведёт товарищеский поединок против Польши. Игра состоится во Вроцлаве.

Россия на Евро-2020

Сборная России на Евро-2020 сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

12 июня. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург.

16 июня. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург.

21 июня. Россия — Дания. Копенгаген.