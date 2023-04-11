"КП": на Украине запретят съёмку на кладбищах из-за воинских захоронений

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесён законопроект, запрещающий фото- и видеосъёмку на кладбищах. Массовые воинские захоронения приравняют к государственной тайне.

По словам авторов инициативы, Россия получает "ценную разведывательную информацию" с помощью подобных фотографий. К тому же, цитирует украинских парламентариев "Комсомольская правда", снимки с большим количеством свежих могил распространяют негативный информационный фон в стране.

Ранее стало известно, что в боях под Артёмовском российскими силами был уничтожен известный украинский спортсмен, неоднократный призёр международных велогонок, вступивший в ряды ВСУ.

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