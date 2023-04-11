Экс-офицер ЦРУ Джиральди: за утечками секретных данных стоит один человек в руководстве США

Утечки секретных данных Минобороны США могли стать результатом действий одного человека, приближенного к американскому руководству. Такое мнение выразил экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди.

По его словам, виновник утечки, скорее всего, не разделял позицию команды лидера США Джо Байдена в области нацбезопасности.

"Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности", — отметил Джиральди в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что на расследование случившегося понадобится много времени, ведь потенциальным преступником может быть один из сотен западных чиновников. Офицер допустил использование полиграфа для установления личности злоумышленника.

Ранее обозреватели Bloomberg сообщили, что утечка секретных файлов Пентагона может создать трудности для поставок финансовой и военной помощи на Украину.

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