Newsweek: Путин ждал, когда Трамп ему "подмигнёт" по поводу Украины

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Прокурор Эндрю Вайсман заявил, что президент России Владимир Путин ждал, когда бывший президент США Дональд Трамп "подмигнёт" ему по поводу Украины.

Согласно данным, полученным из переписки между Полом Манафортом и Константином Килимником, Манафорт якобы обсуждал мирный план для восточной Украины, который был выгоден Кремлю. Этот план мог бы позволить России получить контроль над восточными регионами Украины без спецоперации.

Прокурор выразил обеспокоенность тем, что Манафорт имел высокопоставленный доступ и готов был делиться информацией с лицами, связанными с российскими спецслужбами, что представляло серьёзную угрозу для контрразведки.

Вайсман ранее был ведущим прокурором в офисе Роберта Мюллера, который занимался сомнительным делом о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года. Вайсман и по сей день продолжает работать в духе того расследования. Он обвиняет Трампа в связях с Москвой на основании каких-то неопубликованных и никем не виденных документов.

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