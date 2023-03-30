Дональд Трамп заявил, что Россия в конечном итоге полностью захватит Украину

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Вся территория Украины рано или поздно перейдёт под контроль Москвы. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он отметил, что во время своего правления отлично ладил с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если бы я был президентом, ему было бы намного лучше, потому что он не пошёл бы на Украину", — подчеркнул Трамп и указал, что Россия в конечном итоге "захватит всю Украину".

Также экс-президент США был в хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Когда у кого-то есть ядерное оружие, которое может взорвать мир, с ними приятно дружить", — отметил политик в интервью Fox News.

По мнению Трампа, ранее уважаемая страна — Америка — превратилась в посмешище, за которое ему стыдно.

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