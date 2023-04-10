От Макрона потребовали вывести армию французских наёмников с Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон должен вывести своих наёмников с Украины. Об этом заявил бывший депутат европарламента Флориан Филиппо. По его мнению, это необходимо сделать для того, чтобы Париж сохранил самостоятельность и не подстраивался под внешнеполитический курс Вашингтона.

"Если Макрон действительно считает, что нужно "перестать следовать за Соединенными Штатами", пусть выведет французских солдат, присутствующих на Украине!", — заявил Филиппо.

По его словам, французских наёмников на Украине сейчас даже больше, чем американских.

Ранее Макрон заявил о независимости Европы и что она не должна подстраиваться под "американский ритм". В частности, не встревать в конфликт США и Китая.

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