Врио главы ДНР Денис Пушилин дал обещание восстановить разрушенный Артёмовск.
Такое заявление Пушилин сделал после визита в город, отметив, что последствия действий киевского режима оказались крайне разрушительными.
Врио главы Республики признал, что восстановительные работы будут долгими и непростыми, но в активе уже имеется опыт Мариуполя, который в Артёмовске возьмут на вооружение, заручившись поддержкой России.
"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем. С нами вся Большая Россия", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Пушилин отметил, что целых строений в Артёмовске почти нет, всё разрушено, включая городской центр.
Врио главы Республики добавил, что мирных жителей продолжают вывозить из разрушенного Артёмовска на территорию ДНР, где им помогают с размещением.
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