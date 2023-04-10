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РИА Новости: Венгрия пострадает из-за своей позиции по Украине

1:23
Мир

Венгрия пообещала блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока киевское руководство не откажется от националистической политики. После этого Евросоюз и НАТО организовали травлю Будапешта, сообщил обозреватель Михаил Катков в материале для РИА Новости.

РИА Новости: Венгрия пострадает из-за своей позиции по Украине

Венгрия регулярно призывает правительство Незалежной начать мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Однако в офисе президента Украины назвали венгерских лидеров "адвокатами дьявола" из-за призывов остановить кровопролитие.

Несмотря на свою позицию по украинскому конфликту Венгрия вошла в список недружественных стран, поскольку подписалась под всеми антироссийскими санкциями. Посол в Будапеште Евгений Станиславов утверждает, что венгры были вынуждены согласиться с Западом в этом вопросе, так как страна бы столкнулась с более серьёзными проблемами, чем есть сейчас.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предупредил, что перспективы у Венгрии нерадостные. В 2027-м Евросоюз примет совместный бюджет на следующие семь лет.

"Теоретически венгров могут лишить финансирования, поскольку их политика не соответствует нормам ЕС", — указал он.

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Вы ахнете! Война РФ и США - правда, о которой вам не расскажут по ТВ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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