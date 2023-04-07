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Скотт Риттер о перспективах СВО: Россия победит и победит крупно

Мир

По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, действия украинского командования в Артёмовске лишены всякого смысла, они лишь множат разрушения и смерти.

Скотт Риттер о перспективах СВО: Россия победит и победит крупно

Однако несмотря на нежелание Киева вывести остатки своих войск из Артёмовска, "хребет украинской армии уже сломан", и от этого поражения ей уже не удастся оправиться.

Риттер полагает, что агония ВСУ будет продолжаться до начала лета. До этого времени, по мнению разведчика, ВС РФ будут двигаться вперёд, украинцы будут продолжать гибнуть, а инфраструктура страны будет разрушаться ещё больше.

Офицер уверен, что у Украины просто нет сил и ресурсов на крупное контрнаступление, а после неудачи Киева в Артёмовске положение ВСУ будет становиться только хуже.

"Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артемовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. Россия победит и победит крупно", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Тайна поставок оружия Украине - ВСУ "обречены" на победу?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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