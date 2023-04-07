Diplomat: Путину осталось сблизить Китай и Индию перед решающим ударом по Западу

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Последним шагом российского президента Владимира Путина перед нанесением решающего удара по Западу станет сближение Индии и Китая. Об этом пишет The Diplomat.

По мнению обозревателя Мохамеда Зишана, эта задача является довольно сложной для лидера РФ, ведь между Индией и КНР уже давно складываются напряжённые отношения из-за длительного противостояния на границе. Однако журналист подчеркнул: Дели и Пекин способны достигнуть определённых соглашений для того, чтобы вместе с Россией вести борьбу с глобальным господством доллара.

Как пояснил Зишан, уже в ближайшее время Путин может сформировать новый блок ради экономического противостояния с коллективным Западом.

"Всем в Вашингтоне нужно очень внимательно следить за этой тенденцией", — считает автор материала.

Ранее журналисты Al Mayadeen сообщили, что Россия, усилив экономическое сотрудничество с КНР и Индией, обрекла американский доллар на гибель.

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