Сатановский заявил об уникальных особенностях Путина, которые вгоняют Запад в недоумение: не бывает стыдно

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Политолог Евгений Сатановский заявил, что у президента Владимира Путина есть уникальная черта, от которой западные элиты в недоумении. Глава РФ за все годы своего президентства ни разу не сказал слов, за которые могло бы быть стыдно.

Кроме того, Путин всегда уделяет внимание всем регионам Российской Федерации и народам, населяющим страну.

«Это важно, когда у страны есть начальник, за которого стыдно не бывает, а часто испытываешь и большой подъём из-за того, что он говорит», — приводит слова политолога издание Народные новости.

Сатановский отметил, что к уникальным особенностям Путина можно отнести его "нормальность" и готовность вести диалог с любым из лидеров Запада.

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